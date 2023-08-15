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Лавров указал на искажение Западом сигналов Москвы об опасности поставок вооружений Киеву

Лавров указал на искажение Западом сигналов Москвы об опасности поставок вооружений Киеву

Страны Запада игнорируют все сигналы России об угрозах, связанных с распространением поставляемого Украине вооружения по всему миру.

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Комментарии
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W
Walery
Страны ЕС и США в перспективе обязательно ответят  за поставки своего вооружения в конфликтные страны. Считаю скоро Мир изменится к лучшему и в котором не будет места странам с президентами - идиотами во главе. Считаю = какие президенты такой и народ в этих странах - народ потерявший основы природного начала и превратившегося в разного рода ЛГБТ... или буквально... в пидарасов... без будущего..
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