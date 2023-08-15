Лавров указал на искажение Западом сигналов Москвы об опасности поставок вооружений Киеву

W

Walery

Страны ЕС и США в перспективе обязательно ответят за поставки своего вооружения в конфликтные страны. Считаю скоро Мир изменится к лучшему и в котором не будет места странам с президентами - идиотами во главе. Считаю = какие президенты такой и народ в этих странах - народ потерявший основы природного начала и превратившегося в разного рода ЛГБТ... или буквально... в пидарасов... без будущего..