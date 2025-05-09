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Равиль Якубов о вылете «Динамо»: «Команды хватило на первые 2 периода серии против «Трактора», потом многое ушло. Психологически Челябинск где-то подавил, играл с запасом»

Бело-голубые проиграли «Трактору» (1-4).  – Что скажете о родном московском «Динамо»? – По большому счету «Динамо» хватило на первые два периода серии.

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