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Татар-информ

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Уровень безработицы в Набережных Челнах составил 0,15%

Уровень безработицы в Набережных Челнах составил 0,15%

Фото: презентация делового понедельника Уровень зарегистрированной безработицы в Набережных Челнах составил 0,15%.

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