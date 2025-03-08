Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    Персы - арии, арабы - семиты. Поэтому, рискну предположить, персы будут драться насмерть, а арабы - как всегда...Резня в Сирии. Ир...
  • Silver Kont
    Тюрьмы он не заслуживает, наёмников по сложившейся практике всегда расстреливали на месте....Микрон и британск...
  • Балу -
    Прикладом обоим по ... Морде лица... И первому, и второму... И не плашмя, а ребром... Снизу вверх... Для профилактики...Микрон и британск...

Пшеки активно готовятся к войне с Россией

Пшеки активно готовятся к войне с Россией

Заявления польского премьер-министра Дональда Францишека Туска (внук эсэсовца, лидер правящей в Польше праволиберальной партии "Гражданская платформа", бывший председатель Европейского совета) на заседании сейма:➖ Мы хотим ввести механизм, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше был обучен на случай войны до конца этого года;➖ Польша "должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх