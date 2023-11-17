Москвича спустя пять лет после гибели матери обвинили в ее убийстве

Жителя Москвы уличили в убийстве собственной матери, совершенном еще в 2018 году. Несмотря на это, москвич отказался признать вину на допросе у следователя, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
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