Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

В Брянской области пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории региона, средства противовоздушной обороны уничтожили их.
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