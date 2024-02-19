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Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

Над Брянской областью сбили еще два украинских беспилотника

В Брянской области пресекли очередную попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории региона, средства противовоздушной обороны уничтожили их.

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