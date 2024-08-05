Театр абсурда
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Театр абсурда

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В России раскрыли хитрую схему покупки дипломов о высшем образовании

В России раскрыли хитрую схему покупки дипломов о высшем образовании

Многие помнят те времена, когда на каждом углу с рук продавались разноцветные дипломы. Хочешь о среднем образовании, хочешь о высшем.

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Комментарии
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Наталия
Остепененных карьеристов легко выявить, даже если у них есть какие-то публикации. Обычно у таких &quot;ученых&quot; в каждой публикации, даже в самой небольшой и слабенькой,  имеется очень длинный список соавторов, причем каждый раз разных. Тематика публикаций тоже может радикально изменяться. Это почти 100% показатель того, что наш герой просто договаривается о включении себя в число соавторов.
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20 час.
Михаил Гринжук
Проблема липовых дипломов решается просто . Возвращается советская система о высшем образованием с обязательным распределением на 3 года. И диплом подтверждается только после отработки . Которую проверить несложно.
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19 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Надо же! Офигеть!
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17 час.

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