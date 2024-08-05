В России раскрыли хитрую схему покупки дипломов о высшем образовании

Наталия

Остепененных карьеристов легко выявить, даже если у них есть какие-то публикации. Обычно у таких "ученых" в каждой публикации, даже в самой небольшой и слабенькой, имеется очень длинный список соавторов, причем каждый раз разных. Тематика публикаций тоже может радикально изменяться. Это почти 100% показатель того, что наш герой просто договаривается о включении себя в число соавторов.