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Царьград

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Рейдерская мафия в Москве. Глава СК поручил проверить слухи об отъёме квартир

Рейдерская мафия в Москве. Глава СК поручил проверить слухи об отъёме квартир

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям проверить появившиеся в СМИ слухи о рейдерской мафии в Москве, которая отнимает у граждан их квартиры за долги, захватывая их недвижимость.

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