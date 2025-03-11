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Царьград

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Белгородская область: отмена тревоги после перехвата 337 дронов ПВО России

Белгородская область: отмена тревоги после перехвата 337 дронов ПВО России

Сигнал тревоги об опасности дронов в Белгородской области отменён. За ночь ПВО России перехватила 337 украинских беспилотников, из которых 25 были нейтрализованы над Белгородской областью.

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