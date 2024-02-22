Веда Словена. День Бога Велеса

В

Валентина

Совершенно верно! И наш славянский Новый Год наступит в день весеннего равноденствия -21 -го марта. Сейчас заканчивается Год Огнегривого Коня, а следующий будет Годом Темного Соха /Лося/. У нас своя древняя ведическая цивилизация была с высокой культурой, грамотностью, ремеслами, торговлей, выборностью воевод /по типу Новгородского Вече/. Об этом с восхищением писали в своих мемуарах, летописях древние греки, например Геродот. Незаконно захвативший власть самозванец Владимир с помощью наемных войск уничтожил 2/3 русичей, не желавших креститься, предавать свою веру. Поэтому он и последующие цари вместе с попами усердно уничтожали все, что напоминало о былой цивилизации, обычаях наших предков. Валентина.