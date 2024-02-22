Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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Веда Словена. День Бога Велеса

Веда Словена. День Бога Велеса

24 февраля по современному календарю (11 это по старому дореволюционному, поэтому не путать!!!!) ещё во второй половине 19 века в селах у болгар-помаков праздновали Велесов день.

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Комментарии
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d
demyr150648
Прекрасно, друзья! Наконец-то мы обратились к истокам без иудейской лжи! Слава Сварогу!
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19 час.
В
Валентина
Совершенно верно!  И наш славянский Новый Год наступит в день весеннего равноденствия -21 -го марта. Сейчас заканчивается Год  Огнегривого Коня, а следующий будет  Годом Темного Соха /Лося/.  У нас своя древняя  ведическая цивилизация была с высокой культурой, грамотностью, ремеслами, торговлей, выборностью воевод /по типу Новгородского Вече/.  Об этом с восхищением писали в своих мемуарах, летописях древние греки, например Геродот.  Незаконно захвативший  власть самозванец  Владимир с помощью наемных войск уничтожил 2/3 русичей, не желавших креститься,  предавать свою веру. Поэтому он и последующие цари вместе с попами усердно уничтожали все, что напоминало о былой цивилизации, обычаях наших предков. Валентина.
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18 час.
А
Алексей
Автору: Прошу Вас открыть в &quot;миртесен&quot; тему о &quot;Национальной идее РФ&quot; Со своей стороны предлагаю:   Внести в ст.13 п.п. 2 Конституции РФ следующее изменение – Национальной идеей РФ является возрождение Ведийской Традиции. Это позволит вернуть социальное устройство общества согласно Ведийской Традиции наших предков, для чего необходимо будет призвать оставшихся Жрецов и Волхвов - хранителей Древнего Ведийского знания к управлению Россией (РФ), а они в свою очередь, назначат достойных кандидатов для голосования во власть на должности: президента, губернаторов, депутатов, премьера, и т.д.
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7 час.

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