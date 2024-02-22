24 февраля по современному календарю (11 это по старому дореволюционному, поэтому не путать!!!!) ещё во второй половине 19 века в селах у болгар-помаков праздновали Велесов день.
Веда Словена. День Бога Велеса
Комментарии
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d
demyr150648
Прекрасно, друзья! Наконец-то мы обратились к истокам без иудейской лжи! Слава Сварогу!
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19 час.
В
Валентина
Совершенно верно! И наш славянский Новый Год наступит в день весеннего равноденствия -21 -го марта. Сейчас заканчивается Год Огнегривого Коня, а следующий будет Годом Темного Соха /Лося/. У нас своя древняя ведическая цивилизация была с высокой культурой, грамотностью, ремеслами, торговлей, выборностью воевод /по типу Новгородского Вече/. Об этом с восхищением писали в своих мемуарах, летописях древние греки, например Геродот. Незаконно захвативший власть самозванец Владимир с помощью наемных войск уничтожил 2/3 русичей, не желавших креститься, предавать свою веру. Поэтому он и последующие цари вместе с попами усердно уничтожали все, что напоминало о былой цивилизации, обычаях наших предков. Валентина.
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18 час.
А
Алексей
Автору: Прошу Вас открыть в "миртесен" тему о "Национальной идее РФ" Со своей стороны предлагаю: Внести в ст.13 п.п. 2 Конституции РФ следующее изменение – Национальной идеей РФ является возрождение Ведийской Традиции. Это позволит вернуть социальное устройство общества согласно Ведийской Традиции наших предков, для чего необходимо будет призвать оставшихся Жрецов и Волхвов - хранителей Древнего Ведийского знания к управлению Россией (РФ), а они в свою очередь, назначат достойных кандидатов для голосования во власть на должности: президента, губернаторов, депутатов, премьера, и т.д.
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7 час.
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