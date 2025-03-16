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Царьград

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Спецназ 'Ахмат' доставил помощь жителям освобожденных сел Курской области

Спецназ 'Ахмат' доставил помощь жителям освобожденных сел Курской области

Спецназ "Ахмат" доставил продукты и лекарства в освобожденные населенные пункты Курской области. Командир Апти Алаудинов лично посетил районы.

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