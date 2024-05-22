Госсекретарь США Блинкен признал, что Россия не является спонсором терроризма

США невыгодно вносить Россию в свой список стран — спонсоров терроризма. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса, передает ТАСС.
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