Собянин упростил порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам

На помощь стартапам приходят российские бизнес-ангелы Начинающие предприниматели в условиях санкционного давления на Россию потеряли доступ к такому важному источнику финансирования, как зарубежные венчурные фонды.
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