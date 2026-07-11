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Калуга-поиск

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20-летний водитель электровелосипеда сбил ребёнка в центре Калуги

20-летний водитель электровелосипеда сбил ребёнка в центре Калуги

Вечером 10 июля в центре Калуги произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок. По данным полиции, в пятницу около 17:30 в районе дома № 58 на улице Ленина 20-летний парень, управлявший электровелосипедом, совершил наезд на двух пешеходов - пятилетнего ребёнка и 39-летнего мужчину.

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