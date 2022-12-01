В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день

Подписанный в июне президентом РФ Владимиром Путиным закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, вступил в силу.
Подписанный в июне президентом РФ Владимиром Путиным закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, вступил в силу.
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