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В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день

В России вступил в силу закон о заморозке активов физлиц за один день

Подписанный в июне президентом РФ Владимиром Путиным закон о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета безопасности ООН, вступил в силу.

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