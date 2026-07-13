Работодатели Казани стали лояльнее к угрозам увольнения

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Согласно опросу SuperJob, компании стали более лояльны к сотрудникам, которые готовы уволиться, если им не пересмотрят зарплату или условия труда: каждый десятый наниматель заявил, что сразу выполняет требования, еще 66% обсуждают компромиссы.
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