В Архангельской области сохранится дождливая погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +16, +21 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха в регионе поднимется до +16, +21 градусовВетер ожидается западной четверти 3-8 метров в секунду.
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