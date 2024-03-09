Производство электроники в России, или почему всё настолько хорошо

Сирожа, возможно для тебя будет новостью тот факт, что пока тебя не было, херни и не заметно было))

Леонид

На какой серии микропроцессоров построены те принтеры? Какие модули памяти используются в серверах? Какие процессоры? Обвязка, тобишь порты USB, Ethernet, SATA на микросхемах какой серии? Какой завод выпускает эти чипы? Китайские? Ну так чего там российского тогда? Резисторы/конденсаторы (твердотельные может быть)? Припой с канифолью? И самое главное - почему цены заоблачные на готовую продукцию? Производитель не слышал о понятии конкуренции или надеется, что Дума обяжет всех покупать только его продукцию? Пока всё в самом зачаточном состоянии и импортозависимо. Да, Китай нам не "друг на века", а "пока есть выгода".