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Закон и Порядок

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Производство электроники в России, или почему всё настолько хорошо

Производство электроники в России, или почему всё настолько хорошо

В России есть проект по массовому выпуску самых передовых микросхем, с нормами в единицы нанометров. Это мировой уровень — если удастся запустить, на новых литографах можно будет делать любые процессоры, причём огромными тиражами (ссылка).

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Комментарии
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Сергей
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1 д.
Евгений
Сирожа, возможно для тебя будет новостью тот факт, что пока тебя не было, херни и не заметно было))
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23 час.
Леонид
На какой серии микропроцессоров построены те принтеры? Какие модули памяти используются в серверах? Какие процессоры? Обвязка, тобишь порты USB, Ethernet, SATA на микросхемах какой серии? Какой завод выпускает эти чипы? Китайские? Ну так чего там российского тогда? Резисторы/конденсаторы (твердотельные может быть)? Припой с канифолью? И самое главное - почему цены заоблачные на готовую продукцию? Производитель не слышал о понятии конкуренции или надеется, что Дума обяжет всех покупать только его продукцию? Пока всё в самом зачаточном состоянии и импортозависимо. Да, Китай нам не &quot;друг на века&quot;, а &quot;пока есть выгода&quot;.
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4 час.

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