Концерт легендарного итальянского певца Пупо пройдет в Зеленом театре ВДНХ 30 июля

30 июля в 20:00 в Зеленом театре ВДНХ состоится концерт легендарного итальянского певца Пупо (PUPO). Артист, чьи песни знают и любят в России уже несколько десятилетий, вновь встретится со своей московской публикой на одной из самых красивых летних площадок столицы.
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