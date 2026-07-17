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МОСИНФОРМ

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Концерт легендарного итальянского певца Пупо пройдет в Зеленом театре ВДНХ 30 июля

Концерт легендарного итальянского певца Пупо пройдет в Зеленом театре ВДНХ 30 июля

30 июля в 20:00 в Зеленом театре ВДНХ состоится концерт легендарного итальянского певца Пупо (PUPO). Артист, чьи песни знают и любят в России уже несколько десятилетий, вновь встретится со своей московской публикой на одной из самых красивых летних площадок столицы.

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