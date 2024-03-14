Вы тут это... сидите? А там уже Орёл сдали!

Конечно вброс! Мимо Курска они бы не прошли. На днях тут на границе их поджарили! Они даже на российскую территорию не прошли. Хотя пытались...

Александр Платов

Что же ты на людей кидаешься, как шавка из подворотни? Или слово "провокатор" - единственное, которое ты выучила наизусть? Пора бы тебе остепениться, а то шибко уж ты смахиваешь на городскую сумасшедшую.