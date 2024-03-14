Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вы тут это... сидите? А там уже Орёл сдали!

Вы тут это... сидите? А там уже Орёл сдали!

Там центральнА улица есть такая - КоНсомольская. И по этой улице целая армия на БТР-ах. На Москву идёт.

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Комментарии
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Надежда
Просто 🤣🤣🤣
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3 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Конечно вброс! Мимо Курска они бы не прошли. На днях тут на границе их поджарили! Они даже на российскую территорию не прошли. Хотя пытались...
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2 час.
Александр Платов
Что же ты на людей кидаешься, как шавка из подворотни? Или слово &quot;провокатор&quot; - единственное, которое ты выучила наизусть? Пора бы тебе остепениться, а то шибко уж ты смахиваешь на городскую сумасшедшую.
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58 мин.

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