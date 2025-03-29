Asharq: посредники обсуждают с ХАМАС и Израилем освобождение пяти заложников

Делегации Египта и Катар обсуждают с палестинским движением ХАМАС и Израилем освобождение пяти израильских заложников и прекращение огня в секторе Газа на 50 дней на время праздника Ид аль-Фитр или Ураза-байрам.
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