Экс-депутат рады рассказал о страхе парламентариев перед принятием закона о мобилизации

Депутаты Верховной рады откладывают принятие законопроекта, предусматривающего ужесточение мобилизационного режима на Украине, из опасений социального взрыва, рассказал «Известиям» бывший депутат Владимир Олейник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии