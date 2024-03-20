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Экс-депутат рады рассказал о страхе парламентариев перед принятием закона о мобилизации

Экс-депутат рады рассказал о страхе парламентариев перед принятием закона о мобилизации

Депутаты Верховной рады откладывают принятие законопроекта, предусматривающего ужесточение мобилизационного режима на Украине, из опасений социального взрыва, рассказал «Известиям» бывший депутат Владимир Олейник.

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