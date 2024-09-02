Путин: Россия продолжит выполнять задачи спецоперации и обеспечивать безопасность граждан

Запад рассматривает Украину в качестве орудия борьбы с Россией Западные элиты рассматривают Украину в качестве орудия борьбы с Россией, Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках спецоперации для безопасности граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
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