Путин: Россия продолжит выполнять задачи спецоперации и обеспечивать безопасность граждан

Запад рассматривает Украину в качестве орудия борьбы с Россией Западные элиты рассматривают Украину в качестве орудия борьбы с Россией, Москва это видит и продолжит выполнять задачи в рамках спецоперации для безопасности граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.