Антитрамповские акции прошли в европейских столицах

Уличные акции с протестами против политики президента США Дональда Трампа и действий главы Департамента эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE) Илона Маска прошли в ряде европейских столиц.
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