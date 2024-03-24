Детские выплаты в 2024 году: изменения при втором ребенке и мифы о 100 тысячах рублей для всех семей Ирина ОрлонскаяПо данным, распространенным в социальных сетях, сообщается, что президент России Владимир Путин дал указание выплатить семьям с детьми денежную сумму в размере 100 тысяч рублей, не зависящую от их доходов.
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