Детские выплаты в 2024 году: изменения при втором ребенке и мифы о 100 тысячах рублей для всех семей Ирина ОрлонскаяПо данным, распространенным в социальных сетях, сообщается, что президент России Владимир Путин дал указание выплатить семьям с детьми денежную сумму в размере 100 тысяч рублей, не зависящую от их доходов.