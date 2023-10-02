«Фронт рушится»: в Германии опечалились из-за успехов Армии России

Западу пора сделать неутешительные выводы из-за провала в политике изоляции президента России Владимира Путина, полагает немецкий журналист Габор Стейнгарт, о чём и написал в статье для немецкого журнала Focus.
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