Пообщались с главным тренером олимпийской сборной.2024 год — исторический для футбола Узбекистана. Сборная впервые отобралась на Олимпиаду, где на групповом этапе на равных билась с Испанией и Египтом — победителем и полуфиналистом Игр.
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