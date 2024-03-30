Квартира vs машина: что реальнее купить в Туле в 2024 году

Цены на недвижимость и транспорт в России, к сожалению, продолжают расти. Поэтому, когда в разговоре звучит фраза "Квартиры по цене машин", речь идет уже не о роскошных иномарках премиального сегмента, а обычных вариантах среднего класса.
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