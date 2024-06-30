Сегодня 4,9K прочитали Американские аппараты, которые в последнее время часто патрулируют Черное море, давно вызывают беспокойство у Министерства обороны.
Сенсационное решение Белоусова убрать всех над Черным морем оказалось не пустыми словами
Комментарии
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Eduard
США и их подельники,всегда прикрываются Международными нормами,причем сами постоянно их нарушают.Поставки Украине ,где юыл переворот оружие и денег незаконно.Отниматт чужие деньги что бы кому-то передавать их ,той же Украине,где это в каком Законе рахрешено.Что закон от"Робин Гуда"? А короновирус которым США убили миллион?Где этот Закон в Европе и Америке,где арестованные в разработке короновируса? А их нет!
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13 час.
Eduard
Сбивайте! Чернок море не в Северной Америке!
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13 час.
Eduard
Надо быть жесче,а не слушать американский бред.Силу янки хорощо понимают!
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13 час.
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