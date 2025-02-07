Подросток из Усолья-Сибирского получит 100 тысяч рублей компенсации за травму в лагере

Летом прошлого года в детском оздоровительном лагере Усольского района 13-летняя девочка получила серьёзную травму ноги, наступив на осколок стекла в реке Хайтинка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
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