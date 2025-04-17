БлокнотРУ Проект под названием Украина «схлопывается», перестав быть актуальным. Пока еще его искусственно поддерживают глобалисты, так как рассчитывают слить президента США Дональда Трампа, но и им это делать все сложнее.
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