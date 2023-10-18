Сборная Бразилии уступила Уругваю в отборочном матче ЧМ-2026

Сборная Бразилии потерпела первое поражение в нынешним отборочном цикле ЧМ-2026. В ночь на 18 октября в Монтевидео прошел матч отборочного цикла ЧМ-2026 в южноамериканской зоне, в котором команда Уругвая принимала Бразилию.
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