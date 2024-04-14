Небензя: РФ призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности

Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия призывает все вовлечённые в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности.
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