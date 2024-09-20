Украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Что известно

ВСУ пытаются пробить ПВО над Брянской областью. Сбито 19 украинских беспилотниковВооружённые силы Украины не оставляют попыток атаковать Брянскую область - всего за пару часов ВСУ запустили по региону 19 беспилотников.
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