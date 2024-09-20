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Украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Что известно

Украинские беспилотники атаковали Брянскую область. Что известно

ВСУ пытаются пробить ПВО над Брянской областью. Сбито 19 украинских беспилотниковВооружённые силы Украины не оставляют попыток атаковать Брянскую область - всего за пару часов ВСУ запустили по региону 19 беспилотников.

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