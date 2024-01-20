Как отключить слежку от Google

МОСКВА, 20 января, ФедералПресс. Руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности «Т1 Интеграция» Валерий Степанов рассказал, как отключить на смартфоне встроенную слежку от Google.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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