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Извините за опоздание: в центре Краснодара с утра встал общественный транспорт

Извините за опоздание: в центре Краснодара с утра встал общественный транспорт

Речь идёт об участке на пересечении улиц Садовой и Северной.В Краснодаре сегодня с утра, когда большое число местных жителей направляются на работу, встал общественный транспорт.

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