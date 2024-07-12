Врачи назвали вредные для здоровья овощи, которые присутствуют в ежедневном рационе

Овощами, несмотря на все заявления об их пользе, не стоит увлекаться. Например, картофелем. Эксперты напомнили, он богат крахмалом, который при долгом хранении распадается на глюкозы, фруктозы и другие простые углеводы.
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