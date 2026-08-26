Президент подписал указ о временном госуправлении критической инфраструктурой

Президент России подписал указ, наделяющий правительство правом брать под временное государственное управление практически любые объекты критической инфраструктуры, если они пострадали от атак, а их собственники не приняли достаточных мер для защиты.
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