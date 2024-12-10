К страхованию пассажиров такси хотят подключить агрегаторы

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) предложили сделать коллективным, разделив его бремя между собственно перевозчиком, то есть компанией или индивидуальным предпринимателем, который оказывает услуги, и службой заказа такси.
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