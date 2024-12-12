Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Донецке, который планировали произвести сотрудники Главного управления разведки минобороны Украины с помощью одного из местных жителей – его успели задержать до того, как он осуществил задуманное.
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