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Тульские новости

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Сегодня в Туле «Арсенал» сыграет с владикавказской «Аланией»

Сегодня в Туле «Арсенал» сыграет с владикавказской «Аланией»

Сегодня туляки проведут очередной матч в чемпионате Первой лиги. В нашей статье представляем соперника, сравниваем трансферную стоимость команд и рассказываем в каком состоянии команды подошли к этому матчу.

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