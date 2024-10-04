В Красном Селе вывезли на обезвреживание 65 люминесцентных ламп

И десять килограммов ртутьсодержащих отходов Накануне в экослужбу комитета по природопользованию поступил сигнал от жителя Красного Села об обнаружении люминесцентных ламп на улице Восстановления, сообщили сегодня в пресс-службе «Экостроя» Специалисты обнаружили на контейнерной площадке вблизи городского пляжа бесхозные ртутные источники света.
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