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Петербургский дневник

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В Красном Селе вывезли на обезвреживание 65 люминесцентных ламп

В Красном Селе вывезли на обезвреживание 65 люминесцентных ламп

И десять килограммов ртутьсодержащих отходов Накануне в экослужбу комитета по природопользованию поступил сигнал от жителя Красного Села об обнаружении люминесцентных ламп на улице Восстановления, сообщили сегодня в пресс-службе «Экостроя» Специалисты обнаружили на контейнерной площадке вблизи городского пляжа бесхозные ртутные источники света.

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