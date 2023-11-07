7 ноября в Архангельской области ожидается потепление

Синоптики обещают пасмурную погоду и осадки в виде снега с дождём. Ветер восточный, северо-восточный в северной части области, южный, юго-восточный, юго-западный в южной части области 0-8 метров в секунду.
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