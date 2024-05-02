Плавучий остров угрожал Смородинке: вода ринулась в дома

Спасатели Миасского отряда разбивали спрессованные природные отходы.Днем 1 мая спасатели Миасского отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области прибыли по вызову в село Смородинка: в местных пруд с талыми водами попал природный мусор.
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