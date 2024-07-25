Почему в 2024 году не стоит торопиться с заменой водительских прав

Почему не стоит спешить с заменой водительских прав в 2024 году? Права на квадроциклы и снегоходы 2024: в чём подвох? Летом 2024 года некоторые блогеры начали призывать водителей срочно сменить водительские права.
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