Полицейские Кировграда продолжают работу по профилактике мошенничества

разъяснительные беседы с населением, направленные на профилактику совершения мошеннических действий. Однако в дежурную часть продолжают поступать заявления и сообщения от граждан, попавших на уловки злоумышленников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии