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Полицейские Кировграда продолжают работу по профилактике мошенничества

разъяснительные беседы с населением, направленные на профилактику совершения мошеннических действий. Однако в дежурную часть продолжают поступать заявления и сообщения от граждан, попавших на уловки злоумышленников.

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