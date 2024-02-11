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Спички - не игрушка

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Украина после СВО: Что делать с "пророссийскими украинцами"

Украина после СВО: Что делать с "пророссийскими украинцами"

ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/ Sergei Chuzavkov Поговорив о том, что нынешнее государство Россия должно предложить русским Украины, чтобы победить не только в войне (хотя и в войне тоже), сложно не задаться другим вопросом.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Что делать с &quot;пророссийскими украинцами&quot; такими как Медведчук? Да ничего, они и сами ничего не делают тихо сидят и в две норки сопят. Оставшиеся будут жить в резервации вокруг Киева после подписания капитуляции и нового договора.
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