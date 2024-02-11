Украина после СВО: Что делать с "пророссийскими украинцами"

Геннадий Бережнов

Что делать с "пророссийскими украинцами" такими как Медведчук? Да ничего, они и сами ничего не делают тихо сидят и в две норки сопят. Оставшиеся будут жить в резервации вокруг Киева после подписания капитуляции и нового договора.