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Сивков: ВС России могут разгромить ВСУ за 1,5 месяца

Сивков: ВС России могут разгромить ВСУ за 1,5 месяца

Доктор военных наук, специалист в области военной политологии, капитан 1 ранга Константин Сивков в интервью изданию «Силовой блок» заявил, что ВС России могут разгромить ВСУ за 1,5 месяца.

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