Два журналиста получили серьезные ранения при обстреле в секторе Газа

Ibraheem Abu Mustafa/Reuters Корреспондент телеканала Al Jazeera Исмаил Абу Омар и фотожурналист Ахмед Матар получили серьезные ранения при атаке израильского беспилотника севернее города Рафах, находящегося на юге сектора Газа.
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