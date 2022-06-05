В Китае назвали "Искандер" и "Калибр" ответом России на HIMARS из США

Global Look Press/MOD Russia/via Globallookpress.com Поставки США реактивных систем залпового огня HIMARS Киеву не повлияют кардинально на российскую спецоперацию, заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для издания Global Times.
Global Look Press/MOD Russia/via Globallookpress.com Поставки США реактивных систем залпового огня HIMARS Киеву не повлияют кардинально на российскую спецоперацию, заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в статье для издания Global Times.
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